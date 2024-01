A China possui um ambicioso programa espacial de lançamentos em 2024: eles vão quebrar alguns recordes

Nos últimos anos, a China tem se mostrado como o competidor mais inesperado e mais forte na corrida espacial moderna, onde a NASA e a Agência Espacial Europeia (ESA) agora convivem com a SpaceX, Blue Origin e outras empresas do setor privado.

Dentro de todo esse novo panorama, o país asiático mostrou-se como a entidade que teve um crescimento mais forte, tudo apontando para uma meta que parece cada vez mais viável para eles: chegar a Marte, talvez antes dos Estados Unidos.

JAXA (Guo Zhongzheng/AP)

Na verdade, a China planeja lançar um número recorde de espaçonaves em 2024, em um esforço ambicioso para avançar em seus programas de exploração espacial.

Em janeiro, a China lançou o foguete Kuaizhou-1A e o maior foguete sólido do mundo, Gravity-1. Também realizou o acoplamento da nave espacial de carga Tianzhou-7 com sua estação espacial e completou o teste de retorno vertical de um foguete reutilizável.

Trata-se de uma série importante de conquistas. Mas tudo isso na realidade seria apenas o começo.

A China vai quebrar recordes de lançamentos espaciais em 2024

Nos próximos meses, a China planeja lançar duas naves espaciais de carga e duas naves espaciais tripuladas para sua estação espacial. De acordo com um relatório publicado pelo MNN, onde detalham as generalidades de seu programa espacial para este 2024:

"De acordo com o plano deste ano, os foguetes transportadores Gran Marcha-2F realizarão duas missões de lançamento tripuladas. O foguete Gran Marcha-2F Y18 está em boas condições no local de lançamento e o foguete Y19 concluiu sua montagem final."

São as palavras de Liu Feng, designer chefe dos foguetes lançadores Gran Marcha-2F, em declarações obtidas pelo meio de comunicação.

JAXA AP (Liu Fang/AP)

Além disso, a sonda lunar Chang'e-6 está passando por testes no local de lançamento de satélites de Wenchang. Ela pousará na face oculta da Lua na primeira metade do ano para realizar a primeira coleta de amostras do mundo na região.

O ambicioso programa espacial da China também inclui o desenvolvimento da indústria espacial comercial. A Conferência Central de Trabalho Econômico realizada no final do ano passado propôs a construção de uma série de indústrias emergentes estratégicas, como os voos espaciais comerciais.

Como resultado, espera-se que a indústria espacial comercial experimente um rápido crescimento e desenvolvimento este ano.

O programa espacial da China está ganhando impulso à medida que o país se posiciona como uma potência espacial líder.