Trabalhar com Elon Musk na Tesla ou na SpaceX? Esqueça o diploma, isso é o que realmente importa

Elon Musk, o polêmico multimilionário por trás da Tesla e SpaceX, tem a fama de ser um chefe difícil, desde a seleção de pessoal até o dia a dia.

Este ultrabilionário ama o rigor e por isso é reconhecido por suas conquistas empresariais e também por sua abordagem específica na seleção de pessoal para suas empresas.

Em que Elon Musk se fixa ao contratar pessoal

Musk valoriza profundamente características pessoais como a ética de trabalho, o talento para construir, o bom senso e a honestidade, acima de títulos acadêmicos e formação formal.

Para Musk, a ética de trabalho se manifesta no empenho e compromisso com a empresa e seus objetivos. Por isso, ele busca funcionários que compartilhem sua tendência de se envolver intensamente no trabalho, mesmo em momentos críticos.

No que diz respeito ao talento para construção, Musk foca em pessoas com experiência e habilidades de liderança, capazes de levar um projeto desde a sua concepção até a sua realização bem-sucedida.

O bom senso é outra qualidade essencial para Musk, pois ele busca indivíduos capazes de lidar com situações desafiadoras com inteligência e calma, independentemente do cargo que ocupem.

A honestidade, vista como confiabilidade e lealdade, é fundamental em um ambiente onde os resultados rápidos e a participação ativa na missão da empresa são valorizados.

Além dessas qualidades pessoais, Musk tem uma visão única sobre a produtividade no trabalho. Ele aconselha a começar o dia focando em tarefas críticas, evitando reuniões desnecessárias, usando uma linguagem clara e aplicando o bom senso em vez de seguir cegamente as regras.

Nesse aspecto, Musk desaprova o trabalho remoto e prefere o compromisso presencial, acreditando que é fundamental para o sucesso empresarial.

No entanto, se você atender a essas características, deve agendar uma entrevista de emprego com Elon Musk. Quem sabe, talvez você possa ser a próxima pessoa a entrar pela porta principal dele.