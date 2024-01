Empresa norte-americana paga 10 mil dólares a utilizadores que abandonem o seu celular por um mês

Cuidados com o uso excessivo Detox Digital (Crisanta Espinosa/Crisanta Espinosa)

Siggi’s Dairy, a renomada empresa americana conhecida pelo seu delicioso iogurte islandês, está desafiando as pessoas a se desconectarem da era digital e, como recompensa, oferece a possibilidade de ganhar 10.000 dólares.

A campanha, batizada de “Janeiro Seco”, não se trata de abster-se de bebidas alcoólicas, mas de mergulhar em um “Detox Digital”. A proposta tem como objetivo incentivar as pessoas a adotarem um estilo de vida mais simples, livre das distrações que o uso constante de dispositivos eletrônicos traz.

A participação é simples, mas desafiadora: os interessados devem se comprometer a não usar o telefone celular durante todo um mês. Para facilitar a transição, a Siggi's Dairy fornecerá a cada participante um telefone celular não inteligente com um cartão SIM para emergências.

A decisão de desconectar não só pode trazer benefícios para a saúde mental e emocional, mas também oferece a oportunidade de refletir sobre a dependência tecnológica na vida cotidiana. A empresa incentiva os participantes a expressarem, em um ensaio, como essa desintoxicação digital pode impactar positivamente em suas vidas.

Este desafio único não só oferece a possibilidade de ganhar uma generosa soma de 10.000 dólares, mas também inclui três meses de fornecimento gratuito do delicioso iogurte islandês da Siggi's Dairy.

Dez vencedores serão selecionados e anunciados no início de fevereiro de 2024.

A Siggi’s Dairy busca promover um equilíbrio mais saudável na relação das pessoas com a tecnologia, destacando a importância de dar uma pausa ocasional no mundo digital na correria do dia a dia. A iniciativa reflete uma crescente consciência sobre os benefícios de um “Detox Digital” para a saúde mental e o bem-estar geral em uma sociedade cada vez mais conectada.