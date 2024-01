A colaboração mais inesperada: Brain Dead e adidas lançam sapatos de boliche com um toque de moda

Para celebrar o décimo aniversário da Brain Dead, a renomada marca de roupas anunciou uma inédita colaboração com a adidas.

Assim, ambas empresas apresentaram um sapato de boliche inesperado na Semana da Moda de Paris, que rapidamente chamou a atenção do público devido às suas características icônicas.

Brain Dead x adidas

Brain Dead é uma marca de moda e arte com sede em Los Angeles, conhecida por sua abordagem experimental e colaborações criativas. Recentemente, eles se uniram à adidas para lançar uma coleção exclusiva. A parceria combina o estilo distintivo da Brain Dead com o design inovador e a qualidade da adidas. A coleção inclui roupas, calçados e acessórios únicos, que combinam elementos retrô e contemporâneos. Se você é fã de moda e procura algo único e fora do comum, não deixe de conferir a colaboração Brain Dead x adidas.

Kyle Ng, o visionário por trás da Brain Dead, destacou-se no design de calçados com colaborações anteriores com marcas como ASICS e HOKA, e liderando a equipe da Oakley Factory.

Desta vez, ele se une à adidas para lançar um par de sapatos de boliche exclusivo para amigos e familiares.