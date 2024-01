Pal vegano? Associação de combate a crueldade animal pede guia vegano do jogo

Depois de virar meme por conta de diversos trocadilhos e de conquistar números astronômicos de venda, o Palworld segue sendo um dos grandes sucessos entre os lançamentos de janeiro.

Com monstrinhos que lembram bastante os Pokémons, o game chamou atenção por se tratar de um game de sobrevivência com uma temática diferenciada. No entanto, a presença dos monstrinhos, que vão desde aliados até mesmo possíveis alimentos, está gerando uma série de críticas.

Segundo o Techtudo, a PETA (Pessoas pelo Ético Tratamento dos Animais), que é uma associação de combate à crueldade animal, fez comentários sobre o consumo de carne das criaturinhas do game e pediu para que seja adicionada uma opção para os jogadores seguirem uma “vida vegana”.

As pequenas criaturas do jogo, conhecidas como Pals, podem ser utilizados de diversas maneiras pelos jogadores. Após capturados, eles passam a “trabalhar” para os jogadores, seja auxiliando durante combates, atividades do dia a dia ou até mesmo como forma de alimentação uma vez que as criaturas deixam pedaços de carne ao longo das caçadas.

E foi justamente essa mecânica que gerou críticas por parte da PETA.

A vice-presidente se pronunciou

Segundo a publicação, Elisa Allen, vice-presidente do PETA, diversas reclamações sobre essa mecânica de jogo foram feitas pelos jogadores, que não desejam devorar a carne de seus companheiros Pals e pediram pela criação de uma opção vegana dentro do jogo.

Apesar do consumo de carne das criaturas ser uma das principais fontes de alimentação no jogo, existem alternativas como frutas e cogumelos, assim como um “menu vegetariano” que inclui ovos. No entanto, estas opções não fornecem os mesmos benefícios que o consumo de carne.

Mesmo trazendo a questão do consumo de carne como o principal ponto de debate dentro de Palworld, a ação da PETA foi inesperada, visto que em outras ocasiões a associação mostrou uma postura crítica ainda mais intensa a outros games, como Pokémon, The Legend of Zelda: Tears of Kingdom e Far Cry 6, sendo o último duramente criticado por possuir rinhas de galo dentro do jogo.

