Astrônomos britânicos descobrem 85 planetas gigantes que podem abrigar vida

A impressionante missão TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) da NASA continua a render frutos para a pesquisa espacial. Um par de astrônomos britânicos descobriu 85 exoplanetas que são sérios candidatos para abrigar vida.

O mais surpreendente dessa descoberta é que esses mundos são gigantes, com tamanhos semelhantes aos de Júpiter, Saturno ou Netuno. As temperaturas registradas pelos instrumentos do TESS foram determinantes para os cientistas argumentarem que a vida poderia se desenvolver neles, já que eles estão localizados na zona habitável de seus sistemas solares.

Para que os cientistas marquem um exoplaneta como candidato, eles verificam o brilho das estrelas massivas espalhadas pelo universo. Quando a iluminação diminui, significa que há um exoplaneta orbitando. Eles esperam que o trânsito do mundo seja registrado três vezes antes de começar a verificar outros dados.

"Os 85 exoplanetas candidatos levam entre 20 e 700 dias para orbitar suas estrelas hospedeiras, enquanto a maioria dos exoplanetas observados pelo TESS tem períodos orbitais de 3 a 10 dias", disseram os especialistas, de acordo com a resenha do Independent.

Uma ilustração das variações entre os mais de 5.000 exoplanetas conhecidos descobertos desde a década de 1990. NASA/JPL-CALTECH

Ainda faltam algumas confirmações para certificar que esses 85 corpos detectados sejam exoplanetas. Se confirmados, 60 dos 85 exoplanetas são novas descobertas; o restante já havia sido detectado e sua novidade é que estão na zona habitável para temperaturas amigáveis.

"Executamos um algoritmo inicial em busca de trânsitos em uma amostra de 1,4 milhão de estrelas. Após um minucioso processo de investigação, reduzimos para apenas 85 sistemas que parecem abrigar exoplanetas que transitam apenas duas vezes no conjunto de dados", disse Faith Hawthorn, pesquisadora de doutorado na Universidade de Warwick.

“É muito emocionante encontrar esses planetas e saber que muitos deles podem estar na zona de temperatura adequada para sustentar a vida. Abraçando o espírito de colaboração da missão TESS, também tornamos nossas descobertas públicas para que astrônomos de todo o mundo possam estudar esses exoplanetas únicos com mais detalhes. Esperamos que isso estimule mais pesquisas sobre esses fascinantes exoplanetas”, acrescentou Daniel Bayliss, segundo pesquisador do estudo.