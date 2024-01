Vídeo: asteroide cai sobre Berlim e os cientistas o descobriram apenas algumas horas antes do impacto

Como se fosse Armageddon ou qualquer outro filme sobre o fim do mundo: um asteroide acabou incendiando o céu de Berlim e os cientistas especialistas na área só o detectaram quando já era praticamente tarde demais. O mais perturbador de tudo é que o evento foi gravado em vídeo.

Um asteroide com um metro de diâmetro explodiu sobre Berlim nas primeiras horas do dia 21 de janeiro de 2024, pegando de surpresa não apenas os habitantes da cidade, mas também a comunidade de pesquisadores, astrônomos e especialistas no assunto, despertando uma preocupação real e óbvia sobre esse tipo de impacto de asteroides.

Já que a tecnologia em diferentes campos da exploração e compreensão do espaço avançou consideravelmente. Mas mesmo com todos os avanços, ocorreu esse incidente que poderia ter consequências catastróficas se as circunstâncias fossem extremas.

Estamos diante de um caso documentado da queda de um asteroide que parece deslumbrante e até mesmo curioso, mas é o centro de um debate sério.

Vídeo do asteroide que caiu sobre Berlim e incendiou o céu

De acordo com o relatório dos amigos do LiveScience, o asteroide chamado 2024 BXI foi descoberto pelo astrônomo húngaro Krisztián Sárneczky algumas horas antes de seu impacto. A NASA calculou que o asteroide se desintegraria como uma bola de fogo inofensiva a oeste de Berlim e isso foi praticamente o que aconteceu.

No entanto, no final das contas, o asteroide impactou o céu a leste da cidade, perto do distrito de Lichtenberg, e a explosão foi registrada por câmeras de segurança e smartphones, e pôde ser vista em toda a região.

Felizmente, após o incidente, não foram relatados danos nem feridos, mas o evento voltou a chamar a atenção para a ameaça que os asteroides representam para a Terra.

Uma vez que essas pedras podem variar em tamanho, desde pequenos fragmentos de poeira até corpos massivos do tamanho de um continente, é vital detectar antecipadamente seu curso de colisão com a Terra.

Pelo menos os asteroides pequenos, como o que incendiou sobre Berlim, costumam desintegrar-se na atmosfera sem causar danos. No entanto, os maiores podem causar danos consideráveis, mesmo que se desintegrem na atmosfera.

O brilho da desintegração da rocha é impressionante e, pelo menos, serve como um lembrete de que devemos ficar alerta.