Palworld sob investigação? The Pokémon Company revela que vai investigar uma possível infração

Nos últimos dias a internet foi à loucura com o lançamento de Palworld. Entre memes e trocadilhos, o jogo conquistou os players e passou a figurar entre os títulos mais jogados na Steam. No entanto, todo esse sucesso e uma certa similaridade com alguns monstrinhos queridos do público não passaram despercebidos.

Conforme publicado pelo Terra, após uma semana do lançamento de Palworld, a The Pokémon Company fez uma publicação em sua página que deixou os jogadores intrigados.

Sem mencionar o jogo, a empresa deixa claro que pretende investigar ações que infrinjam os direitos de propriedade intelectual do Pokémon.

“Pretendemos investigar e tomar medidas apropriadas para resolver quaisquer atos que infrinjam os direitos de Propriedade Intelectual relacionados a Pokémon”.

“Recebemos muitos questionamentos sobre o jogo de outra empresa, lançado em janeiro de 2024″, declararam os responsáveis por meio da publicação, justificando o motivo da investigação.

Acusações e ameaças

A declaração da The Pokémon Company vem no momento em que jogadores acusam o Palworld de utilizar materiais copiados do Pokémon. Ainda assim, a Pocket Pair, empresa responsável pelo jogo, afirma que o game na realidade é mais parecido com jogos de sobrevivência.

Desde o lançamento, as coisas não parecem caminhar bem para alguns desenvolvedores, que até mesmo chegaram a revelar ameaças de morte, além de acusações de plágio.

Em entrevista, o CEO da Pocket Pair declarou que até o presente momento a empresa não recebeu nenhuma ação legal relacionada a direitos autorais. “Levamos nossos jogos muito a sério e não temos absolutamente nenhuma intenção de infringir a propriedade intelectual de outras empresas”, declarou Takuro Mizobe.

Até o momento, Palworld vem se mostrando um completo sucesso, contando com mais de 8 milhões de unidades vendidas na Steam até o presente momento.

Leia também: Estes são os 5 jogos mais jogados na Steam no momento