One Piece: Modelo australiana interpreta uma versão sexy de Nami, neste cosplay que incendeia as redes

Imagem: Kotaku | Nami é um dos personagens mais emblemáticos de One Piece, e esta sessão de cosplay presta homenagem a cada milímetro do seu design de personagem.

A sensual aparência de Nami, nas aventuras de One Piece, dá margem para que modelos de todo o mundo a interpretem em cosplays. A navegadora dos Piratas do Chapéu de Palha costuma usar uma calça jeans e a parte de cima de um maiô que chama a atenção.

Este par de elementos, juntamente com outras características físicas do personagem de One Piece, foram inspirações para a bela modelo australiana, reconhecida nas redes sociais como Sakura Bri.

Um total de 104 mil seguidores são as credenciais com as quais Bri se apresenta perante o tribunal do fan service de One Piece. Para o cosplay de Nami, a modelo veste exatamente as mesmas roupas e adiciona o mesmo desenho de tatuagem que tem no braço.

Além disso, completa com um chamativo vermelho em seu cabelo, muito distintivo de Nami nas aventuras de One Piece.

Para aqueles que não a conhecem, Nami é a navegadora dos Piratas do Chapéu de Palha, o grupo protagonista da história.

Nami é uma jovem de estatura média, com cabelo laranja e olhos castanhos claros. Ela é uma mulher muito atraente e é considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo de One Piece.

A série a apresenta como uma pessoa muito inteligente e astuta. Ela é uma ótima navegadora e é capaz de ler mapas e navegar pelo oceano com facilidade. Também é uma habilidosa ladra e consegue roubar qualquer coisa sem que ninguém perceba. Ela tem um forte senso de justiça e está determinada a ajudar os outros.