Especialista revelou a característica principal das pessoas mais inteligentes

Quando se fala de pessoas muito inteligentes, frequentemente vêm à mente imagens de indivíduos com uma mente superdotada, que tem uma memória privilegiada ou que são excessivamente analíticos; no entanto, existe um traço que costuma ser ignorado e que na realidade é uma característica das pessoas mais inteligentes.

No complexo conjunto de habilidades que define a inteligência, a escuta ativa surge como uma característica determinante, um sinal inequívoco de pessoas inteligentes no âmbito interpessoal. Além das habilidades acadêmicas ou profissionais, a capacidade de ouvir com atenção e empatia se destaca como um distintivo valioso que fortalece as relações interpessoais e potencializa o desenvolvimento individual.

A escuta ativa vai além da mera percepção de sons; envolve compreender, interpretar e assimilar o significado das palavras expressas por outro indivíduo. Pessoas inteligentes não apenas processam informações de maneira eficiente, mas também demonstram uma habilidade excepcional para captar as sutilezas emocionais e contextuais na comunicação.

Esta é a principal característica das pessoas inteligentes

Em uma conversa com a CNBC, Jenny Maenpaa, psicoterapeuta e consultora profissional, compartilhou que indivíduos com habilidades de escuta ativa tendem a ser pessoas altamente inteligentes. Isso se deve à sua capacidade de abordar uma interação de forma abrangente, em contraste com aqueles que simplesmente reagem ao último comentário de seu interlocutor.

“Os ouvintes ativos respondem com perguntas porque sentem uma verdadeira curiosidade pelo que está sendo dito. Eles podem manter suas perguntas em mente até que você termine, em vez de interromper para esclarecer ou compartilhar um pensamento que tiveram no momento”, destaca a psicoterapeuta.