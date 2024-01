Dragon Ball Sparking Zero: tudo o que você precisa saber antes do novo trailer

Dragon Ball Sparking! Zero Divulgação

Dragon Ball Sparking Zero, ou como muitos preferem chamar, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, está capturando toda a atenção dos fãs de videogames e do anime de Akira Toriyama.

À espera de uma data de lançamento oficial, a equipe da Bandai Namco revela que neste domingo, 28 de janeiro, haverá um novo trailer do videogame que oferecerá novos detalhes do jogo.

Todos esperam que neste domingo seja revelada a data exata do lançamento do jogo. Sabe-se que será em algum momento deste primeiro trimestre de 2024.

Dragon Ball: Sparking Zero será lançado para o Sony PlayStation 5, os dois consoles da Microsoft: Xbox Series X|S e para PC através da plataforma Steam.

A sinopse do Dragon Ball Sparking Zero

“Dragon Ball Sparking ZERO leva a lendária jogabilidade da série Budokai Tenkaichi a outro nível. Aprenda e domine uma incrível lista de personagens jogáveis, cada um com suas habilidades, transformações e técnicas características. Leve a luta para arenas que desmoronam e reagem ao seu poder enquanto a batalha continua. Abale a terra. Quebre os céus. Torne seu o poder destrutivo dos lutadores mais fortes que já apareceram em Dragon Ball”, escreveram da Bandai Namco na publicação do trailer.

Uma imagem que se tornou viral nas redes sociais em 28 de dezembro de 2023 mostra um quadro com um total de 145 guerreiros, incluindo vários deuses da destruição, personagens importantes de Dragon Ball Super e até a mãe de Goku, Gine.

Reiteramos, não se sabe se é real, mas vamos compartilhar para que vocês mesmos julguem a imagem com os personagens que poderiam aparecer em Dragon Ball Sparking Zero.