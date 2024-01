Cientistas preveem um 2024 mais quente do que 2023, apesar de o ano passado ter tido o recorde de aquecimento da história

Ondas de calor no hemisfério sul, incêndios florestais em áreas do Pacífico, nevascas inesperadas nos Estados Unidos e chuvas acompanhadas de tempestades são apenas algumas das formas como o planeta nos fala. Há uma desestabilização do clima, que os especialistas relacionam ao aumento dos gases de efeito estufa, do aquecimento global.

Os registros meteorológicos indicam que o ano de 2024 será, em média, mais quente do que o ano de 2023, que já foi o ano com as maiores temperaturas registradas na história, desde que há registros anuais.

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), é provável que as temperaturas globais em 2024 sejam mais quentes do que as de 2023. A OMM prevê que a temperatura global média em 2024 será de 1,34 °C a 1,58 °C acima dos níveis pré-industriais.

Isso significa que 2024 poderia ser o ano mais quente registrado, ou pelo menos um dos cinco mais quentes.

Arquivo - Glacier ice at Prince Christian Sound, Mar do Atlântico, Greenland/Gelo, mar, oceano, Ártico, massa polar, degelo, natureza CHRISTIAN ÅSLUND - Arquivo (CHRISTIAN ÅSLUND/Europa Press)

Por que se espera que as temperaturas sejam mais altas?

Existem várias razões pelas quais se espera que as temperaturas sejam mais altas em 2024. Uma razão é que o fenômeno El Niño, que aquece as águas do Pacífico tropical, está previsto para continuar durante a maior parte do ano.

O El Niño é um evento natural que ocorre a cada poucos anos e pode ter um impacto significativo no clima global.

Outra razão é que a mudança climática está causando um aquecimento global contínuo. As emissões de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, estão retendo o calor na atmosfera e causando o aumento da temperatura global.

Um clima mais quente pode ter uma série de impactos negativos no mundo, incluindo:

Aumento do nível do mar

Extinção de espécies

Maiores riscos de incêndios florestais

Mais secas e ondas de calor