Aprenda a criar um sucesso musical do zero com Suno AI, o aplicativo que ajuda você a fazer o hit do verão

O próximo Bad Bunny não virá de Porto Rico. A sucessora de Dua Lipa não será de Londres e os próximos Jonas Brothers não aparecerão nos Estados Unidos. O sucesso da indústria parece estar na inteligência artificial, e o aplicativo Suno AI prova isso com fatos palpáveis.

Usando este programa, que funciona com inteligência artificial, você pode criar uma música do zero, de acordo com o que informa o Xataka. A letra, a voz, a composição e a instrumentação são feitas pelo aplicativo, onde você só precisa inserir alguns comandos.

Você se vê no papel de produtor musical, que deseja fundar seu próprio estúdio? Siga estes passos para que você aprenda tudo o que precisa saber sobre a Suno AI.

A Suno AI é, especificamente, uma plataforma de criação musical baseada em inteligência artificial. Permite que qualquer pessoa, com ou sem experiência musical, crie músicas originais. A Suno utiliza um modelo de aprendizado de máquina treinado em um conjunto massivo de dados musicais, o que lhe permite gerar melodias, letras e arranjos musicais automaticamente.

Para utilizar a Suno AI, primeiro você deve criar uma conta na plataforma. Uma vez que você tenha uma conta, pode começar a criar suas próprias músicas. Ela oferece uma variedade de ferramentas e opções para ajudar a personalizar suas músicas, incluindo:

Um gerador de melodias: Este gerador permite que você crie melodias automaticamente ou forneça sua própria melodia.

Um gerador de letras: Este gerador permite que você crie letras automaticamente ou pode fornecer suas próprias letras.

Um editor de arranjos: Este editor permite personalizar os arranjos musicais da sua música.

Depois de ter criado sua música, você pode ouvi-la no Suno AI ou exportá-la para o seu computador para salvá-la ou compartilhá-la.

Aqui estão algumas dicas para utilizar o Suno AI: