O futuro é agora: Adidas promete marcar tendência com seus Crazy IIINFINITY “Charcoal”

No mundo dos tênis esportivos, a adidas se destaca como uma referência em inovação. Por isso, a marca das três listras decidiu dar um passo em direção ao futuro com o lançamento do seu modelo Crazy IIINFINITY “Charcoal”.

As adidas Crazy IIINFINITY "Charcoal"

Realçadas pelo seu design vanguardista com uma chamativa capa com zíper e a emblemática marca Three Stripes em relevo, este modelo estava previsto para ser parte da linha Kobe da adidas.

No entanto, a esperada colaboração - especialmente para o mundo do basquete - não se concretizou devido ao acordo do falecido All-Star da NBA com a Nike.

Mesmo assim, a série Crazy IIINFINITY teve sucesso em 2023 e a adidas busca manter esse impulso com mais opções de cores que realcem sua estética futurista.

A variante "Charcoal" apresenta uma mistura de tons cinza escuro e preto, criando um efeito de dois tons em sua estrutura. Detalhes em Solar Red adicionam um toque distintivo na ponta e no calcanhar.

No entanto, as Crazy IIINFINITY já estão disponíveis no site oficial da adidas e em revendedores, por um preço que gira em torno de US$ 140. Gostaria de ter um par?