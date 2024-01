O Chrome lança 3 recursos com Inteligência Artificial que irão mudar a forma como você navega

O Google é o motor de busca mais utilizado no mundo e por isso precisa constantemente se reinventar com novas atualizações.

Agora, o gigante tecnológico deu um passo significativo em direção à integração de Inteligência Artificial em seu navegador Chrome, lançando três novas funções com sua última atualização (M121).

Chrome com Inteligência Artificial?

Essas novas funcionalidades, embora experimentais e escondidas atrás de configurações ativáveis, prometem melhorar a experiência de cada usuário.

Uma das novidades de maior destaque é um gerador de temas com IA que personaliza a aparência do navegador, oferecendo uma experiência visual única e adaptada às preferências do usuário.

Google permite criar seus próprios temas IA

Outra função nova e útil é uma ferramenta que preenche automaticamente campos de texto com conteúdo gerado por IA, facilitando a redação online.

De acordo com o blog da empresa, essa função será incorporada no próximo mês. "Para começar, clique com o botão direito em uma caixa ou campo de texto em qualquer site que você visite no Chrome e selecione 'Me ajude a escrever'. Digite algumas palavras e nossa IA iniciará o processo de escrita para você", explicam.

Google inova IA

Finalmente, talvez a inovação mais notável é o novo organizador de abas "inteligente" que o Google disponibilizou para seus usuários.

Esta função organiza automaticamente as guias abertas em grupos e por temas, atribuindo nomes e emojis para uma navegação mais eficiente e organizada.

Sem dúvida, uma melhoria da já existente função de grupos de abas do Chrome, mas com a comodidade de ser automatizada.