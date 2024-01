Não é apenas IA: a nova série Galaxy S24 tem uma proposta sustentável que devemos considerar

O novo carro-chefe da Samsung, a série Galaxy S24, chegou com uma abordagem revolucionária não apenas para a aplicação de inteligência artificial no mercado de telefones móveis, mas também para a sustentabilidade e responsabilidade ambiental.

Este dispositivo estabelece uma nova norma ao introduzir uma categoria de experiências móveis centrada em fazer mais com menos, tanto para as pessoas como para o planeta.

O Galaxy S24 deu uma nova reviravolta à ideia de reciclagem, incorporando plásticos, vidro e alumínio reciclados tanto em componentes internos como externos. Um marco importante é a inclusão de componentes fabricados com cobalto reciclado e elementos raros da terra, marcando um avanço significativo na indústria.

No modelo Galaxy S24 Ultra, a bateria apresenta um mínimo de 50% de cobalto reciclado, enquanto os alto-falantes contam com 100% de elementos raros da terra reciclados.

Além disso, a Samsung projetou o Galaxy S24 com aço reciclado e poliuretano termoplástico (TPU) reciclado, demonstrando seu compromisso com materiais mais sustentáveis.

Não apenas dentro, também fora

A embalagem do Galaxy S24 também reflete esse compromisso mais ‘verde’, sendo completamente feita de material de papel 100% reciclado.

Mas o mais importante não está tanto nos componentes tangíveis, mas sim no compromisso de estender o ciclo de vida do produto. Isso é representado por uma promessa de sete gerações de atualizações do sistema operacional e sete anos de atualizações de segurança.

Por esse motivo, a série Galaxy S24 obteve a certificação UL ECOLOGO® e sua pegada de carbono foi medida e verificada pela The Carbon Trust, destacando sua contribuição para a redução do impacto ambiental.

Isso é um passo importante para o ambicioso objetivo da marca: até 2030, a empresa planeja incorporar pelo menos um material reciclado em cada módulo de cada produto móvel. Isso é parte do seu compromisso com a sustentabilidade e a criação de um impacto positivo no meio ambiente.