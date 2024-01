Japão perde nave espacial na Lua depois de ter pisado o satélite natural pela primeira vez em sua história

SLIM - Smart Lander for Investigating the Moon JAXA

A Agência Espacial do Japão (JAXA, na sigla em inglês) chegou à Lua pela primeira vez, pousando a espaçonave SLIM (Smart Lander for Investigating the Moon) na superfície do satélite natural. No entanto, essa celebração pelo feito se transformou imediatamente em preocupação, pois a organização informou um erro que coloca a missão em perigo.

O Japão é o quinto país do mundo a conseguir pousar uma nave na Lua, após as realizações dos Estados Unidos, União Soviética, China e Índia. A alegria durou pouco, pois a chegada ao solo lunar foi com a nave em uma orientação diferente da planejada e os painéis solares ficaram sem poder receber luz solar para obter energia.

O bem-sucedido pouso ocorreu em 20 de janeiro deste ano de 2024. No mesmo dia, os responsáveis pela missão detectaram um problema com suas células solares, pois não estavam gerando eletricidade.

Então, antes que o dano piorasse, os responsáveis pela missão desconectaram a bateria (que tem apenas mais de duas horas de carga restante) da nave para evitar que ela se esgotasse completamente. Os engenheiros da JAXA estão trabalhando para determinar a causa do problema e encontrar uma solução.

Enquanto isso, a nave SLIM permanece na superfície da Lua, aguardando que a luz do sol volte a iluminar suas células solares. Se a solução para o problema for bem-sucedida, a JAXA poderá reativar a nave e iniciar suas operações científicas.

A nave SLIM está equipada com uma série de instrumentos científicos para estudar a superfície e a atmosfera da Lua. Essas ferramentas incluem um espectrômetro, um magnetômetro e uma câmera infravermelha. A JAXA espera que os dados obtidos por esses instrumentos ajudem a compreender melhor a formação e evolução da Lua.