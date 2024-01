Dragon Ball: Vegeta quebra a internet com essa transformação brutal em Super Saiyajin 5

O universo de Dragon Ball está em chamas, e desta vez é Vegeta quem acendeu o pavio ao aparecer transformado em Super Saiyajin 5.

O ilustrador chileno, Salvamakoto, conquistou a atenção dos fãs ao realizar sua própria interpretação do príncipe saiyajin sob essa lendária transformação que pertence ao universo de Dragon Ball AF.

Nas redes sociais, a ilustração do designer chileno quebrou recordes ao apresentar Vegeta em sua versão Super Saiyajin 5.

A imagem mostra o príncipe saiyajin com o característico cabelo branco desta transformação, combinado com o traje tradicional de Vegeta, pelos no peito e uma cauda da mesma cor, tudo em uma fusão harmoniosa que deixou os fãs de Dragon Ball maravilhados.

Em sua publicação, Salvamakoto compartilhou sua experiência e a nostalgia que impulsiona sua arte, dizendo: “Desenhei o Vegeta com essa forma tão característica de Dragon Ball AF, conhecida como Spirit Killer ou, como muitos chamam, SSJ5. Desenhar essas transformações nos transporta para os anos em que podíamos desenhar qualquer coisa relacionada a Dragon Ball Z que viesse à mente (fusões, transformações e assim por diante). Naquela época, não havia conteúdo oficial da série e tudo disponível na internet era obra de fãs entusiastas“.

A revelação desta nova interpretação desencadeou uma onda de comentários entusiasmados nas redes sociais, com os fãs expressando sua admiração pela habilidade de Salvamakoto em capturar a essência de Dragon Ball AF e evocar lembranças de uma época em que a criatividade dos fãs moldava novas e empolgantes possibilidades dentro do universo de Dragon Ball.

Embora a transformação Super Saiyajin 5 não seja oficial na obra original de Akira Toriyama, Salvamakoto demonstrou com sua arte que a paixão dos fãs pode continuar explorando e expandindo os limites do universo Dragon Ball, mantendo viva a chama da criatividade que marcou os primeiros dias da série.