Dragon Ball: Bulma enche-se de tatuagens neste maravilhoso cosplay feito por uma modelo brasileira

A comunidade de Dragon Ball testemunhou uma explosão de emoção e admiração graças ao deslumbrante cosplay de Bulma apresentado pela talentosa modelo brasileira Maya Briefs.

A escolha de Maya para interpretar a diretora da Corporação Cápsula deixou os fãs maravilhados, destacando não apenas sua habilidade em capturar a essência de Bulma, mas também seu toque distintivo 'badAss'.

Maya Briefs, reconhecida pelo seu estilo único e suas tatuagens chamativas, levou a arte do cosplay a novas alturas ao personificar a Bulma original de Dragon Ball. A escolha do icônico traje da Bulma, com um vestido na cor mostarda amarela e linhas pretas, tem ressonado fortemente entre os fãs da série, que apreciam a fidelidade de Maya aos detalhes clássicos.

O que se destaca ainda mais neste impressionante cosplay é a decisão de Maya de incorporar seu estilo distintivo ao personagem. Suas tatuagens e o toque 'badAss' que ela traz para o papel de Bulma adicionam uma camada adicional de intriga e modernidade, fundindo de maneira única o mundo de Dragon Ball com a expressão artística pessoal de Maya.

O cosplay de Maya Briefs não se limita apenas ao vestuário impecável; a cosplayer também carrega consigo um radar do dragão, o qual completa a representação autêntica de Bulma em sua busca constante por aventuras. Além disso, sua escolha de cabelo turquesa e um rosto que reflete a beleza e determinação de Bulma têm contribuído para consolidar esse cosplay como uma obra-prima.

A reação nas redes sociais tem sido esmagadoramente positiva, com fãs elogiando a habilidade de Maya em dar vida a Bulma de uma maneira nova e emocionante.

Este cosplay não apenas destaca a habilidade técnica da cosplayer, mas também sua capacidade de injetar sua própria personalidade única no personagem, criando uma interpretação que ressoa profundamente com a comunidade de Dragon Ball.