Disney apresenta piso inteligente capaz de aprimorar experiências de Realidade Virtual

A tecnologia de Realidade Virtual (VR) pode estar prestes a dar seu próximo passo com o anúncio feito pela Disney. Chamado de HoloTile, a ferramenta é um piso inteligente capaz de permitir a locomoção de um usuário que está utilizando óculos de VR.

O HoloTile funciona como se fosse uma espécie de esteira. Cada vez que a pessoa iniciar uma caminhada em determinada direção, o piso se ajusta na direção oposta, causando a sensação de movimento sem que o usuário precise tirar os pés da superfície.

Conforme publicado pelo Tecmundo, a nova tecnologia foi divulgada pela própria Disney por meio de um vídeo publicado no YouTube.

As imagens que mostram em detalhes o funcionamento do HoloTile podem ser visualizadas a partir dos 3 minutos e 20 segundos do vídeo, e contam com uma explicação detalhada sobre seu funcionamento.

Assista:

Sem previsão de lançamento

Apesar de sua divulgação ter movimentado a comunidade interessada em tecnologia, o HoloTile não tem uma previsão para ser disponibilizado ao público ou adicionado às atrações e instalações da própria Disney.

Mesmo assim, conforme Lanny Smoot, inventor responsável pela tecnologia, as aplicações do piso são diversas, o que faz com que a própria equipe responsável pelo protótipo tenha dificuldades em prever os possíveis rumos de sua utilização.

Entre as possibilidades de uso, o inventor cita as próprias atrações dos parques da Disney, espetáculos de dança e teatro, e até mesmo simuladores e games de VR.

“Imagine uma quantidade de pessoas em uma sala, mas podendo estar em outro lugar de forma colaborativa, se movendo por aí e vendo paisagens. Imagine palcos teatrais que possam ter isso embutido neles, fazendo dançarinos realizarem movimentos incríveis”, conta Lanny.

