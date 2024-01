Cientistas preveem um 2024 mais quente do que 2023, apesar de que o ano passado foi o mais quente da história

Ondas de calor no hemisfério sul, incêndios florestais em áreas do Pacífico, nevascas inesperadas nos Estados Unidos e chuvas acompanhadas de tempestades são apenas algumas das formas como o planeta nos fala. Há uma desestabilização do clima, que os especialistas relacionam ao aumento dos gases do efeito estufa, do aquecimento global.

Os registros meteorológicos indicam que 2024 será, em média, mais quente do que 2023, que já foi o ano com as maiores temperaturas da história, desde que os registros anuais começaram.

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), é provável que as temperaturas globais em 2024 sejam mais quentes do que as de 2023. A OMM prevê que a temperatura global média em 2024 será de 1,34 °C a 1,58 °C acima dos níveis pré-industriais.

Isso significa que 2024 poderá ser o ano mais quente registrado, ou pelo menos um dos cinco mais quentes.

Geleira em Prince Christian Sound, Atlântico Norte CHRISTIAN ÅSLUND (CHRISTIAN ÅSLUND/Europa Press)

Por que se espera que as temperaturas sejam mais altas?

Existem várias razões pelas quais se espera que as temperaturas sejam mais altas em 2024. Uma razão é que o fenômeno El Niño, que aquece as águas do Pacífico tropical, é previsto para continuar durante a maior parte do ano.

O El Niño é um evento natural que ocorre a cada poucos anos e pode ter um impacto significativo no clima global.

Outra razão é que a mudança climática está causando um aquecimento global contínuo. As emissões de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, estão retendo o calor na atmosfera e causando o aumento da temperatura global.

Um clima mais quente pode ter uma série de impactos negativos no mundo, incluindo:

Aumento do nível do mar

Extinção de espécies

Maiores riscos de incêndios florestais

Mais secas e ondas de calor