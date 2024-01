Cientistas alertam sobre ‘vírus zumbis mortal’ causado pelo derretimento do permafrost

Com o aumento das temperaturas, pesquisadores temem pelo derretimento do permafrost, local no hemisfério norte em que a a camada do subsolo da crosta terrestre que está permanentemente congelada.

Segundo pesquisas, o derretimento do permafrost do Ártico pode liberar antigos vírus que estão congelados e que podem sem mortais para os seres humanos.

“Enfrentamos agora uma ameaça tangível e precisamos de estar preparados para lidar com ela. É simples assim”,explicou o geneticista Jean-Michel Claverie, professor emérito de medicina e genômica na Universidade de Aix-Marseille, ao The Guardian.

Especialistas do mundo todo já começaram a trabalhar em conjunto para investigar, monitorar e ajudar a identificar doenças causadas por microorganismos antigos.

Vírus zumbi existe?

De acordo com o NY Post, uma das maiores preocupações dos pesquisadores são os micróbios Matusalém, ou vírus zumbi, que vivem milhares de anos ‘adormecidos’ no gelo.

“A parte crucial do permafrost é que ele é frio, escuro e carente de oxigênio, o que é perfeito para preservar material biológico”, diz o geneticista. “Você poderia colocar um iogurte no permafrost e ele ainda poderia ser comestível 50 mil anos depois”, completa.

Os especialistas acreditam que as camadas mais densas do permafrost podem possuir vírus que estão na Terra há um milhão de anos, mais antigos do que os nossos ancestrais . Ou seja, os humanos não possuem imunidade natural contra esses vírus pré-históricos.

“Nosso sistema imunológico pode nunca ter entrado em contato com alguns desses micróbios, e isso é outra preocupação. [...] Temos que assumir que algo assim poderia acontecer”, finaliza.

*Com informações de ‘Aventuras na História’.

