Misteriosa Doença X será 20 vezes mais mortal do que a Covid, afirmou um alto funcionário da OMS

Um alto funcionário da Organização Mundial da Saúde advertiu que a misteriosa Doença X poderia ser “20 vezes mais mortal” do que o que o mundo experimentou durante a pandemia de coronavírus.

No início de 2021, foi alertado que um surto da Doença X poderia acabar com 75 milhões de pessoas e causar pandemias a cada cinco anos. Foi afirmado que a doença também pode ser pior do que a Peste Negra e causada pelo aumento da atividade humana nos habitats dos animais.

E embora a Doença X continue sendo um mistério hipotético para o mundo (e para os cientistas), o chefe da Organização Mundial da Saúde a colocou como uma das possíveis pandemias, com seu último aviso.

Em sua intervenção na conferência anual de Davos, na Suíça, o Diretor Geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse:

"É melhor antecipar algo que possa acontecer porque já aconteceu muitas vezes em nossa história e se preparar para isso. Não devemos enfrentar as coisas despreparados. Também podemos nos preparar para coisas desconhecidas."

"Perdemos muitas pessoas (durante a COVID) porque não conseguimos cuidar delas. Elas poderiam ter sido salvas, mas não havia espaço. Não havia oxigênio suficiente. Então, como podemos ter um sistema que possa expandir quando necessário?", acrescentou.

No final de 2023, foi inaugurado um novo laboratório sediado no Reino Unido para ajudar a combater a Doença X. Porton Down é um centro de pesquisa de vacinas de última geração, onde cientistas trabalharão para garantir que futuras pandemias sejam interrompidas rapidamente e não causem o mesmo impacto na vida cotidiana que o Covid causou.

Foi recentemente apresentado ao público e tem sede no campus da Agência de Segurança e Saúde do Reino Unido em Wiltshire. Os vírus vivos são mantidos em instalações de contenção especializadas, e os pesquisadores analisam patógenos que ainda não possuem vacina ou aqueles cuja imunização pode ser melhorada, como a gripe, a varíola ou o hantavírus.