Linda modelo realiza cosplay de um crossover que combina Hinata de Naruto e Uravity de My Hero Academia

A criatividade e habilidade artística foram bem representadas nas mãos da renomada modelo identificada nas plataformas digitais como Setor. A bela intérprete deixou os fãs de anime de queixo caído ao apresentar um incrível cosplay que combina o melhor de dois personagens icônicos: Uravity de My Hero Academia e Hinata Hyuga de Naruto.

A combinação desses dois personagens gerou um impacto visual surpreendente que ressoou entre os fãs de ambas as séries, de acordo com a resenha do Código Espagueti.

Uravity, cujo nome chave é Ochaco Uraraka, é uma estudante em My Hero Academia com a habilidade de manipular a gravidade. Por outro lado, Hinata Hyuga é um personagem da série Naruto, conhecida por sua conexão com o Byakugan e sua evolução ao longo da história.

Em sua declaração sobre esse impressionante cosplay, Setor destacou a maravilhosa coincidência entre as personalidades e habilidades de Uravity e Hinata.

Ambos personagens, embora provenientes de universos diferentes, compartilham a determinação e o espírito de superação. A fusão dessas qualidades resultou em uma representação única que presta homenagem à essência de ambas as waifus.

Este crossover de cosplayer não apenas celebra a habilidade técnica de Setor, mas também convida os fãs a refletir sobre as semelhanças entre seus personagens favoritos de anime.

A habilidade de Setor para capturar a essência de duas heroínas tão amadas gerou uma onda de elogios e entusiasmo nas redes sociais, consolidando-a como uma figura destacada no mundo do cosplay.