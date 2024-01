Fome de detalhes? A atualização do Google Maps revolucionará nossa forma de escolher restaurantes

Dia a dia, o Google Maps nos salva a vida e não apenas em situações em que estamos perdidos. O popular aplicativo do Google também permite buscar lugares, recomendações e opiniões de diferentes áreas.

Por exemplo, para os fãs de gastronomia, este aplicativo pode ser muito útil; nele encontrarão avaliações, preços, horários de funcionamento e várias outras informações.

No entanto, o Google Maps está longe de ser perfeito. Pelo menos até agora, já que sua última atualização promete, e bastante.

Novidades para os foodies

Até agora, ao procurar um restaurante no Google Maps, nos deparávamos com um desafio: as fotos enviadas por outros usuários, que frequentemente não possuem descrições e temos que adivinhar qual prato é.

Agora, o Google Maps está mudando o jogo graças à sua nova funcionalidade.

Essas fotografias anônimas ganharão vida com detalhes úteis: Cada imagem incluirá automaticamente o nome do prato, seus ingredientes e até mesmo seu preço.

Google Maps agora te dirá quanto tempo esperará no restaurante.

Google Maps como nunca antes a tínhamos visto

Imagine deslizar as fotos de um restaurante e encontrar um cartão informativo na parte inferior de cada imagem, detalhando não apenas o nome do prato, mas também sua descrição, como aparece no menu.

Etiquetas adicionais como "popular" ou "vegetariano" serão incluídas se as informações do menu estiverem disponíveis, cortesia do proprietário de cada restaurante.

Mas isso não é tudo. O Google Maps também oferecerá aos usuários a opção de "sugerir uma edição" caso as informações do prato não sejam precisas, e um link direto para o menu completo do restaurante.

A magia por trás dessa inovação é através de contribuições de usuários, dados fornecidos pelos proprietários de restaurantes e, é claro, a tecnologia de reconhecimento de objetos do Google.

Embora essa característica ainda esteja em seus estágios iniciais e nem todas as fotos tenham informações adicionais, em um futuro não muito distante, poderíamos esperar que todas as fotos do Google Maps venham com descrições detalhadas, seja fornecidas pelos usuários ou geradas automaticamente.

Isso claramente tornará a vida mais fácil para os amantes da gastronomia e enriquecerá nossa experiência culinária de acordo com os tempos de hoje.