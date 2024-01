Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates revelam seus cafés da manhã: estão longe de serem campeões

O café da manhã é conhecido principalmente como a refeição mais importante do dia. No entanto, há pessoas que não dão importância a isso, incluindo empresários do porte de Bill Gates, Jeff Bezos ou Elon Musk.

Para estes três homens mais ricos do planeta, o café da manhã não é relevante. Muito mais importantes são as decisões críticas que tomam no dia a dia ou suas agendas lotadas.

No entanto, em diferentes ocasiões, esses magnatas revelaram os alimentos que compõem suas rotinas.

Bill Gates: Fã de cereal

Embora tenha acesso a uma variedade de opções para sua primeira refeição do dia, Gates opta pela simplicidade e praticidade.

Sua escolha habitual é uma lata de Coca-Cola Zero, e de acordo com a própria Melinda Gates, muitas vezes ele opta por não consumir nada.

Isso sim, ele disse que às vezes adiciona aos seus cereais Cocoa Puffs acompanhados de leite no café da manhã, mostrando sua preferência por opções rápidas e fáceis.

Café da manhã Desjejum

Elon Musk: o rigor personificado

O CEO da Tesla, SpaceX e X (anteriormente Twitter) frequentemente pula o café da manhã para se concentrar em seus negócios, algo que era previsível considerando os rumores sobre sua rígida liderança nas diferentes empresas que ele comanda.

Nas raras ocasiões em que ele toma café da manhã, Musk opta por uma simples barra de chocolate, priorizando seu trabalho acima de uma refeição matinal estruturada.

Jeff Bezos: o mais equilibrado

Ao contrário de Gates e Musk, o CEO da Blue Virgin mantém uma rotina de café da manhã mais tradicional e equilibrada.

Bezos sempre combina proteínas com carboidratos e valoriza esse tempo como um momento familiar. Por isso, ele evita agendar reuniões de manhã, garantindo que possa desfrutar desse importante começo de dia com sua família.