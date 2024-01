É descoberta a comida perfeita para os astronautas em missões espaciais extensas

Uma equipe científica liderada por especialistas da NASA descobriu qual é o alimento perfeito para os astronautas que viajam em missões espaciais extensas dentro do Sistema Solar.

Com as viagens à Lua à porta de saída e as possíveis aventuras em Marte, a NASA e todas as agências espaciais precisam de um método de alimentação efetivo para seus astronautas.

É fundamental encontrar alimentos que possam ser preservados nas naves espaciais, que possam ser cultivados e que forneçam aos astronautas os nutrientes necessários para manter um estado físico ótimo. As condições às quais essas pessoas estarão sujeitas não são comuns.

Um astronauta precisa de aproximadamente 2800 calorias no espaço. Isso é equivalente a 1,2 quilogramas de comida por dia, de acordo com um relatório da Euro News. Na Terra, as necessidades do corpo humano são muito diferentes, já que para aqueles de nós que estão na superfície, 2000 calorias diárias são suficientes para estar em condições ideais.

Então, considerando também que eles precisam de menos tempo de fertilização, já que as fazendas espaciais (instaladas em naves) não são exatamente extensas, os cientistas descobrem que a comida perfeita para os astronautas no espaço, que vão em missões longas, é um coquetel de alimentos vegetarianos.

Comida de astronautas (Referencial) / Wikimedia Commons

A comida perfeita para os astronautas deve ser composta por uma salada com "soja, sementes de papoula, cevada, couve, amendoins, batata-doce e/ou sementes de girassol", relatou a fonte citada.

Levando em consideração os nutrientes que oferece, a NASA combinou todos esses alimentos e os deu para os astronautas experimentarem, a fim de verificar se também seriam saborosos para aqueles que poderiam participar dessas missões.

Um dos participantes do estudo, que atuou como “provador” desses alimentos, disse que ficaria feliz se comesse esses alimentos sempre. “Eu não me importaria de comer isso a semana toda como astronauta”, afirmou.