Dragon Ball Daima recorre a um velho conhecido para a abertura do novo anime

Dragon Ball Daima, literalmente, vai às bases. No novo anime de Akira Toriyama e Toei Animation, que até onde sabemos fará parte do cânon, não basta fazer todos os personagens crianças. Mas também recorre a um velho conhecido da série para interpretar a abertura que desfrutaremos no início de cada episódio, quando a série começar.

O lendário Hiroki Takahashi, conhecido como o intérprete de "Makafushigi Adventure", a música dos primeiros arcos do anime original de Dragon Ball, seria o responsável por dar voz à abertura desta nova versão.

Fontes confiáveis vazaram que Hiroki Takahashi já está imerso no processo criativo, colaborando de perto com uma equipe dedicada para proporcionar aos fãs de Dragon Ball Daima uma experiência musical única.

O anúncio gerou grande expectativa entre os fãs da franquia, que comemoram a decisão de trazer de volta o cantor original para esta nova etapa.

A filtragem sugere que esta eleição tem um significado especial, já que Dragon Ball Daima explorará uma trama única onde um feitiço transforma os personagens em crianças. Essa reviravolta na história levou muitos a vê-la como um retorno às raízes da série, relembrando os primeiros momentos de Goku e seus amigos na tela.

Dragon Ball Daima| Crianças

A inclusão de Hiroki Takahashi no projeto não apenas evoca a nostalgia dos primeiros dias de Dragon Ball, mas também simboliza a conexão entre as gerações de fãs que têm acompanhado a série desde o seu início.

Com a promessa de uma nova aventura e o retorno do icônico cantor, Dragon Ball Daima se perfila como um emocionante capítulo na história desta amada franquia.

Os fãs terão que esperar pacientemente até o final de 2024 para se envolverem nessa nova jornada, mas as expectativas já estão altas graças a essa emocionante revelação sobre a participação de Hiroki Takahashi na trilha sonora de Dragon Ball Daima.