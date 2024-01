Assim funciona o surpreendente avião supersônico da NASA, que mudará para sempre os voos comerciais

Os tempos dos voos comerciais estão a caminhar para uma redução radical. A NASA está a testar uma aeronave supersónica chamada X-59 QueSST, que foi projetada para voar a velocidades supersônicas sem produzir o estrondo ensurdecedor que normalmente está associado a essas máquinas.

O estrondo sônico ocorre quando um objeto excede a velocidade do som, que é de aproximadamente 1.234 quilômetros por hora ao nível do mar. Quando um objeto voador ultrapassa a velocidade do som, cria uma onda de choque que viaja à velocidade do som. Essa onda de choque é o que produz o estrondo sônico.

O X-59 QueSST foi projetado para reduzir o estrondo sônico através do uso de uma forma aerodinâmica única que ajuda a distribuir a onda de choque de forma mais uniforme.

O avião também possui um sistema de controle de ruído que ajuda a amortecer o estrondo. Ele superaria em muito a velocidade do som, já que seria capaz de voar a mais de 1.700 km/h.

A NASA planeja realizar uma série de testes de voo do X-59 QueSST. Eles começaram em 12 de janeiro de 2024 e vão continuar até encontrar um funcionamento perfeito, que possa ser instalado em aviões que realizam voos comerciais.

Se os testes forem bem-sucedidos, o X-59 QueSST poderia abrir as portas para um novo futuro nos voos supersônicos comerciais. Os aviões supersônicos poderiam reduzir os tempos de voo em viagens internacionais.

Por exemplo, um voo de Nova York para Londres, que atualmente dura cerca de 7 horas, poderia ser reduzido para cerca de 2 horas. Outro exemplo seria um voo de Los Angeles para Tóquio, que atualmente dura cerca de 12 horas, poderia ser reduzido para cerca de 4 horas. O tempo de voo de Santiago do Chile para Miami em um X-59 QueSST seria aproximadamente de 4 horas.