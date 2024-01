A NASA dispara lasers para a Lua a partir de um satélite orbital: explicamos os enormes benefícios deste experimento

As missões tripuladas à Lua somam uma nova ferramenta para os astronautas que vão percorrer os terrenos do corpo rochoso. A NASA e a agência espacial da Índia conseguiram disparar um laser de um módulo que orbita o satélite natural, uma ação vital para manter a localização de pessoas e dispositivos que estejam na superfície lunar.

A sonda espacial que orbita a Lua, pertencente à NASA, disparou um laser em direção a um dispositivo de alumínio em forma de cúpula e do tamanho de uma bola de bilhar, localizado no módulo de aterrissagem Vikram, desenvolvido pela Índia.

Com esta ação, a NASA conseguiu posicionar um dispositivo na Lua a partir de um satélite que orbita o mesmo corpo rochoso. É fundamental para traçar o curso das missões dos astronautas que saem para explorar os terrenos lunares.

A sonda espacial da NASA e o aparelho da Índia estavam separados por cerca de 100 quilômetros. Qualquer um poderia pensar que um laser viajando até a Lua já tinha sido feito, e com uma distância maior, já que existem experimentos desse tipo realizados a partir da Terra.

A diferença neste caso é que, além de ser feito com dois aparelhos fora da nossa órbita, é a primeira vez que é executada uma missão com uma nave em movimento e outra estacionária.

"Já demonstramos que podemos localizar nosso retrorrefletor na superfície a partir da órbita da Lua. O próximo passo é aprimorar a técnica para que ela possa se tornar uma rotina para missões que queiram utilizar esses retrorrefletores no futuro", disse Xiaoli Sun, responsável por liderar a equipe no Centro de Voo Espacial Goddard da NASA.

“Os cientistas deste projeto afirmaram que gostariam que o dispositivo mirasse e atingisse repetidamente este alvo do tamanho de um biscoito Oreo, o que é mais difícil”, de acordo com o artigo do Gizmodo.