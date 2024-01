Quando éramos crianças e adolescentes, muitos de nós utilizávamos o computador para além do trabalho. Quem não se lembra das horas e horas passadas em frente ao computador jogando sozinho ou com os amigos?

Alguns desses jogos fizeram e continuam fazendo parte da vida de muitas pessoas. E para matar a saudade, você confere a seguir 5 jogos de computador que marcaram a história de todo gamer.

Tibia

Lançado no final dos anos noventa, foi o primeiro contato que muitos tiveram com os jogos de computador. Mesmo com os gráficos antigos, o RPG continua sendo uma paixão para muitas pessoas.

Habbo

O jogo foi lançado no Brasil em 2006 e existe até os dias atuais, contudo sem a mesma força dos seus primórdios. Habbo Hotel era a escolha perfeita para aquelas pessoas que gostavam de jogos casuais e não possuíam um computador tão potente.

DDTank

Outro game casual e ideal para os computadores mais fracos. Sem precisar de download, o game é uma mistura de jogo de tiro e estratégia.

Colheita Feliz

As redes sociais eram bem diferentes há alguns anos, principalmente pelos jogos, que reuniam os amigos mais próximos para competir em jogos como Café Mania ou Colheita Feliz. Oriundo do Orkut, esses jogos até foram levados para o Facebook, porém as redes sociais foram mudando e os jogos ficaram em segundo plano.

Ragnarok Online

O jogo existe até hoje, mas assim como Habbo, teve sua época de ouro anos atrás. Ragnarok foi, para muitos, o primeiro contato com games de computador.

