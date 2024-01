Wolverine parece melhor do que Hugh Jackman em Deadpool 3 neste tributo cosplay que se tornou viral

No mundo do cosplay, deparamo-nos com tributos de todos os tipos, alguns mais impressionantes do que outros, mas raramente ocorre um fenômeno memorável: quando o tributo de um artista é mais impactante do que o figurino oficial de uma produção de Hollywood, e isso acaba de acontecer com Deadpool 3 e Wolverine.

À medida que se aproxima a estreia do filme que encerrará a trilogia sob a urgência de dar oxigênio a todo o MCU, os fãs estão francamente ansiosos para ver Hugh Jackman retornar ao papel de Wolverine vestindo agora seu icônico traje amarelo dos X-Men.

Foto de Ryan Reynolds e Hugh Jackman como Deadpool e Wolverine no Deadpool 3 Filme (Marvel Studios )

Há meses, circulam fotos tiradas diretamente do set de filmagem, onde é possível apreciar como seria o design do traje deste personagem para o filme, causando furor e comentários positivos por finalmente vê-lo com sua paleta de cores mais icônica.

No entanto, um cosplay do Wolverine um pouco diferente chamou a atenção na Internet, e alguns fãs afirmam que na verdade é superior ao traje que Hugh Jackman usará no filme.

O cosplay de Wolverine que causou mais alvoroço do que o de Hugh Jackman para Deadpool 3

O cosplayer Gabriel Baez e o fotógrafo NYcosplayer conseguiram quebrar a internet a partir do Reddit e Instagram depois de criarem juntos uma sessão de cosplay em homenagem ao Wolverine, que tem cativado o público pela sua impressionante autenticidade.

A imagem inicial mostra Wolverine de pé com a cabeça inclinada, os braços cruzados em uma clara formação de X e as garras de adamantium estendidas.

O fundo está decorado com flores de cerejeira japonesas, prestando uma homenagem visualmente impressionante à profunda conexão do Wolverine com o Japão. E como era de se esperar, tornou-se viral.

A cena transmite serenidade e solenidade. A segunda imagem em destaque mostra uma tomada de ação de Logan, igualmente cativante em sua representação dinâmica.

No retrato, vemos como capturam perfeitamente a essência atemporal de sua roupa icônica. As garras de adamantium são especialmente impressionantes, pois parecem ser feitas de metal real e se estendem de forma realista.

Então, nos comentários, os seguidores da comunidade não economizaram elogios para o projeto, inclusive um fã expressou sua admiração, chegando ao extremo de perguntar: "Como isso fica melhor do que o traje oficial em Deadpool 3?".

Este sentimento reflete a sensação geral de todos. Na realidade, sim, parece melhor.