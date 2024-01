Receber uma mensagem de voz do Bad Bunny, Shakira ou AuronPlay é possível com a nova função de canais do WhatsApp

Canais do WhatsApp Meta

Receber uma mensagem de voz de Shakira, Bad Bunny ou AuronPlay é possível, graças à ativação de uma função para os canais de WhatsApp. O serviço de mensagens do Meta incorpora a opção de mensagens de voz para os proprietários desses novos chats grupais em massa. Vamos te contar tudo o que você precisa saber sobre isso.

O WhatsApp anuncia que essa nova função está habilitada desde 10 de janeiro de 2024. Sem muita enrolação, em sua mais recente atualização, permite aos proprietários enviar mensagens de voz aos seus seguidores.

De acordo com o que a empresa informa em um comunicado, essa função está disponível para todos os usuários do WhatsApp, tanto em dispositivos Android como iOS.

Simples. Para enviar uma mensagem de voz em um canal do WhatsApp, o proprietário deve abrir o canal e tocar no botão de lápis na parte superior da tela. Em seguida, deve tocar no botão de microfone e gravar sua mensagem.

Assim que terminar de gravar, pode tocar o botão de pausa ou o botão de parar para finalizar a mensagem.

As notas de voz nos canais do WhatsApp podem ser reproduzidas a qualquer momento. Os seguidores podem tocar na mensagem para reproduzi-la ou deslizar a mensagem para a direita para ouvi-la.

A ideia desta nova função é uma forma útil para que os proprietários de canais transmitam informações aos seus seguidores. As notas de voz podem ser uma boa opção para transmitir informações complexas ou compartilhar notícias de última hora.

Além das mensagens de voz, a atualização do WhatsApp para canais também inclui a adição de enquetes. Os proprietários de canais podem criar enquetes para obter feedback de seus seguidores.