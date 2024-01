Estes são os 5 jogos mais jogados na Steam no momento

A Steam é uma das plataformas mais conhecidas para jogos online. Com milhares de jogos, tanto indies quanto de grandes desenvolvedoras, a plataforma cada vez mais atrai novos players, seja por seus lançamentos de sucesso ou até mesmo por suas famosas promoções.

Na lista de hoje, acompanhamos o desempenho dos jogos da plataforma para listar os 5 games mais jogados do momento. Podemos adiantar que a lista é repleta de títulos já conhecidos pelos jogadores, mas também tem uma grata surpresa que dominou a internet nos últimos dias. Confira:

Palworld

E pra começar a lista, vamos de novidade! O game Palworld foi lançado na última semana e, desde então, tudo o que se vê nas redes sociais são trocadilhos com o nome das criaturinhas que fazem parte do jogo.

Como outros games de sobrevivência em mundo aberto, Palworld dá suporte para diversos jogadores simultâneos. Seu grande diferencial é que os jogadores podem se aproximar de criaturas fantásticas chamadas “Pals” que auxiliam em batalhas e atividades diárias.

No momento, o game conta com 1.821.892 jogadores ativos neste momento!

Counter-Strike 2

A primeira posição entre os jogos com maior média de players diários da Steam fica para ele, o famoso Counter-Strike 2. Um FPS com mais de duas décadas de história e que oferece uma experiência competitiva para os jogadores, o CS2 é famoso não só pela sua jogabilidade, mas também pelos diversos campeonatos que lotam as arenas de games e esports ao redor do mundo.

Atualmente o jogo possui uma média de 845.317 jogadores ativos neste momento!

Dota 2

Um dos MOBAs mais famosos, Dota 2 ainda figura entre os jogos mais jogados da Steam. Ocupando a terceira posição o game conta com 604.223 jogadores ativos no momento desta matéria.

Leia também: Palworld: conheça o jogo que é sucesso de vendas, e de memes, na internet

PUBG: Battlegrounds

A quarta posição é ocupada por um dos mais famosos games do estilo Battleroyale. PUBG: Battlegrounds foi um dos precursores do estilo de jogo que conquistou milhares de jogadores nos últimos anos.

Com suporte para até 100 jogadores por partida, a ideia é uma só: ser o último jogador vivo na partida.

Atualmente, o game conta com 446.504 jogadores ativos no momento.

Apex Legends

Fechando o top 5 jogos com mais jogadores ativos no momento em que esta matéria foi escrita, temos o Apex Legends, que conta com 220.915 jogadores se aventurando.

Apex Legends também é um FPS, jogo de tiro em primeira pessoa, que possui uma grande quantidade de personagens equipados com armas e habilidades poderosas. Para se dar bem no game, é necessário ter muita mira e uma boa estratégia.

* Dados obtidos no momento da publicação desta matéria - referentes ao Brasil.