Dragon Ball Z: modelo austríaca realiza este cosplay da versão mais madura de Bulma

Uma bela modelo da Áustria deixa os fãs de Dragon Ball de queixo caído, ao realizar um cosplay de uma versão de Bulma que não costuma ser muito interpretada nas redes sociais.

Bulma é sem dúvida o personagem que mais encontramos nas redes sociais, tanto em fan arts como em cosplays realizados por modelos de todas as partes do mundo. Mas ela de vestido vermelho não costuma ser uma das mais vistas nas postagens das plataformas digitais.

Trata-se de uma versão de Bulma que aparece em Dragon Ball Z, vestindo um traje vermelho e justo que realça sua figura. O traje desta versão da esposa de Vegeta tem um lenço amarelo em seu pescoço e sua cor de cabelo típica de turquesa, mas neste caso é curto.

A modelo que realiza essa interpretação é Pamdroid 18, reconhecida pelo mundo Dragon Ball, pois faz cosplay de vários personagens do anime. Ela tem 164 mil seguidores e com esta postagem aumenta o número de fãs que a seguem no Instagram.

Bulma se destaca no mundo de Dragon Ball por ser uma gênio, cientista e inventora. Desde o início da série, ela demonstra sua habilidade tecnológica ao criar dispositivos como o radar do dragão e a cápsula Hoi-Poi, que pode armazenar objetos em um espaço muito reduzido.

É o primeiro personagem que conhece Goku no início da história. Em sua busca pelas Esferas do Dragão, ele encontra o pequeno guerreiro, que possui uma das esferas que herdou de seu avô.

E ao longo da série, Bulma se une à família Z em diversas aventuras para encontrar as Esferas do Dragão, enfrentando inimigos poderosos e desafios épicos. Ela é uma parte fundamental do grupo de heróis que lutam contra as forças do mal na busca pelas esferas.