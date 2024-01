De acordo com um estudo, os videogames podem causar perda de audição em crianças e adultos

Um novo estudo publicado esta semana pela revista científica americana, BMJ Public Health, revelou que crianças e adultos que usam videogames com altos níveis de som podem experimentar perda de audição.

O relatório, que envolveu mais de 50 mil pessoas, descobriu que os níveis de som dos jogos se aproximam ou excedem os limites seguros para os ouvidos.

"Os principais achados incluem níveis de som dos jogos que chegam a 80-89 decibéis nas salas de jogos e sons impulsivos durante o jogo que atingem até 119 decibéis, ultrapassando os limites seguros de exposição. Embora a popularidade dos videogames continue aumentando, com mais de 3 bilhões de jogadores em 2022, esta revisão destaca a necessidade de maiores esforços de saúde pública para criar conscientização sobre os riscos auditivos associados aos jogos", explicou Science News.

O som dos videogames possui limites inseguros de exposição ao ruído, podendo causar perda auditiva e zumbido nos ouvidos.

De acordo com os resultados do estudo, os jogos podem atingir até 119 decibéis, ultrapassando em muito os níveis seguros em crianças e adultos. Os consumidores de videogames podem correr o risco de perder a audição ou sentir zumbidos constantes, conforme relatado no estudo publicado no BMJ Public Health.

“Embora tenha sido reconhecido que fones de ouvido e locais de música são fontes de níveis de som potencialmente perigosos, tem sido prestada relativamente pouca atenção aos efeitos dos videogames, incluindo os esportes eletrônicos, na perda auditiva”, afirmam os pesquisadores.

A pesquisa revelou que o nível de som dos videogames em dispositivos móveis foi de 43,2 decibéis, enquanto os aparelhos de videogames ultrapassam os 80 decibéis.

Uma estimativa de 2020 indica que existem cerca de 3 bilhões de jogadores em todo o mundo.