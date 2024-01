Tecnologias para conhecer sua nova casa: o que vimos na CES 2024

Há algumas semanas, a feira tecnológica CES foi realizada em Las Vegas, Estados Unidos. Como sempre, a inovação foi o foco deste evento que reúne desenvolvedores de tecnologia de todo o mundo. Um mercado que sempre marca presença é o de casa. Seja por produtos para casa inteligente (Smart Home), por produtos para segurança residencial ou até mesmo para revolucionar o mercado imobiliário e “conhecer sua nova casa” de uma maneira diferente.

Hogar Divulgação (scyther5/Getty Images/iStockphoto)

Vamos nos deter um pouco nesta terceira tendência porque vimos novidades que chamaram muito a nossa atenção, como a experiência ‘monte você mesmo’. Você podia acessar através da realidade virtual uma casa modelo (algo já visto), mas o novo é que eles dão acesso a um amplo catálogo de móveis (sofás, mesas, camas etc.) que você podia ir colocando dentro da sua casa digital. O que melhor para saber se a sua nova casa terá espaço suficiente para as coisas que você quer ter?

Realidade Virtual

Compartilhar a experiência

Outra experiência que adoramos, também relacionada às visitas VR, foi a de ‘Digital Home for everyone’, onde além de visitar virtualmente sua casa, você poderia enviar um link para que algum familiar que talvez não estivesse com você naquele momento na feira, pudesse entrar e ver o lugar (idealmente que tivesse acesso a um set VR).

Sem dúvida, essas experiências nos lembraram das recomendações que uma corretora de imóveis no Chile nos deu há algum tempo, como: observar a distribuição dos quartos e a disposição do espaço, o que era vivenciado com essa aplicação de VR.

Uma experiência no mundo real versus o digital

Na verdade, a Imobiliária Alborada lançou um concurso para viver a experiência de seus pilotos em dias-chave, como o Festival de Viña del Mar e noites românticas, onde as pessoas vivem no apartamento modelo. “Esta atividade durante o verão tem como objetivo que as pessoas possam conhecer como será sua vida real em um apartamento mobiliado com todas as comodidades, para que a experiência seja completa. Eles poderão desfrutar de piscinas, saunas e todas as comodidades de um de nossos projetos chamado Parque Peñablanca e Jardines del Sol, localizado em Villa Alemana”, afirmou Ignacio Gantes, gerente de Marketing da Imobiliária Alborada. Obviamente, em tempo real e no ‘mundo real’, a experiência é ainda melhor.

Realidade Virtual

Mas essas soluções digitais se aproximam exatamente disso. No entanto, ainda existem limitações nas experiências digitais em comparação com essa estratégia de marketing de ‘viver no local’. Por exemplo, a importância de examinar os acabamentos e materiais utilizados em pisos, paredes, bancadas e acessórios. Observar a qualidade dos materiais e se eles atendem aos seus padrões de preferência.

Contratar um projeto Getty Images (demaerre/Getty Images/iStockphoto)

Ou também, observe a qualidade geral da construção, incluindo a marcenaria, as portas, as janelas e outros detalhes. A atenção aos detalhes pode ser um indicador da qualidade do trabalho de construção.

Qual experiência você prefere? A digital ou no mundo real?