Palworld: conheça o jogo que é sucesso de vendas, e de memes, na internet

Nos últimos dias a internet foi invadida por memes e trocadilhos envolvendo um novo jogo. Apelidado de “Pokémin com armas”, o game Palworld se tornou um verdadeiro sucesso apenas oito horas depois de seu lançamento.

Segundo informações do Tecmundo, foram necessárias apenas oito horas para o jogo ficar em primeiro lugar em vendas na Steam. Ao todo, foram mais de 1 milhão de unidades comercializadas, que também garantiram a quarta colocação entre os jogos mais jogados para computador, somando mais de 350 mil jogadores simultâneos.

Em pouco tempo, o jogo também ganhou relevância nas redes sociais, e os internautas não pouparam trocadilhos, e memes, envolvendo o nome do game, fazendo com que ele se tornasse ainda mais popular na internet.

Entre as brincadeiras, repletas de trocadilhos e sentidos subliminares, alguns comentários também revelam que o jogo teria potencial para concorrer ao “Game of the year” de 2024, devido a sua rápida explosão.

Possibilidade de expansão

Diante do sucesso de Palworld, atualmente disponível para Xbox e PC, o atual líder do departamento responsável por games indies do PlayStation, Shuhei Yoshida, divulgou nas redes sociais suas intenções em trazer o game para o PlayStation 5.

Sua decisão foi confirmada após diversos pedidos da comunidade para que o game também receba suporte em outras plataformas, informa o portal Meu PlayStation. Por meio do X, antigo Twitter, o executivo respondeu a indagação de um usuário:

“Sr. Yoshida, por favor, apoie a SIE para que a versão de PS5 possa ser lançada o mais rápido possível!”

“Sim”, respondeu de forma direta o executivo.

O que é o Palworld?

Conforme a descrição do jogo disponibilizada pela Steam, plataforma em que o game é comercializado, o Palworld é um jogo de sobrevivência em mundo aberto, com a possibilidade de múltiplos jogadores simultâneos.

Para sobreviver, você precisa reunir criaturinhas conhecidas como “Pals” que te ajudam durante batalhas e atividades do dia a dia. Confira o trailer do jogo: