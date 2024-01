Modelo cria versão feminina de James, da Equipe Rocket, de Pokémon

A versatilidade e criatividade de uma modelo mexicana cativa seus seguidores no Instagram. Ela reuniu todas as ferramentas para personificar uma versão feminina de James, da infame Equipe Rocket de Pokémon.

Chama-se Elia Fery e aqui a conhecemos há algum tempo pelo seu talento tanto no mundo do cosplay como na música. A modelo mexicana conseguiu fundir ambas as paixões numa interpretação única. Desta vez, a artista mergulhou no universo de Pokémon para dar vida a uma versão feminina e sensual de James, um dos membros emblemáticos da Equipe Rocket.

A atenção aos detalhes característica de Elia refletiu-se em sua escolha de vestuário: ela incorporou o icônico cabelo roxo do personagem, assim como o inconfundível traje da Equipe Rocket, com o "R" no peito, mas adicionando um toque distintivo ao usar uma saia que trouxe um elemento sensual e feminino à caracterização.

O personagem original, James, é conhecido por fazer parte da infame Equipe Rocket, um trio de vilões na série Pokémon que busca capturar o elusivo Pikachu de Ash Ketchum. A presença cômica e excêntrica de James, junto com sua companheira Jessie e o leal Meowth, deixou uma marca indelével na memória dos fãs de Pokémon.

Elia Fery não só demonstra sua habilidade para encarnar personagens de maneira autêntica, mas também presta homenagem à cultura pop e ao fenômeno global que é Pokémon. Sua capacidade de realizar cosplays inovadores destaca sua criatividade e dedicação em encantar seus seguidores com representações únicas e memoráveis.