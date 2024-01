A Timberland celebra o Ano Novo Lunar de 2024 com sua coleção “Unbreakable Me”

Botas inspiradas no Ano do Dragão

A coleção se destaca pelos três modelos exclusivos de botas que combinam o design clássico da Timberland com detalhes únicos alusivos ao dragão.

A edição especial da Timberland Heritage 6-Inch Lace-Up Boot, disponível em vermelho chinês para homens e preto clássico para mulheres, é feita de couro premium da Timberland.

Timberland | Año del Dragón

Por sua vez, as botas de caminhada Timberland GreenStrideTM Motion 6 Mid Lace-Up apresentam uma combinação de sola vermelha e preta, simbolizando o espírito inquebrável do dragão.

Timberland | Ano do dragão

No entanto, a coleção Timberland do Ano Novo Lunar de 2024 estará disponível em breve no site da Timberland e nas lojas físicas.

Você se sente preparado para o Ano do Dragão? Com a Timberland, com certeza você estará e muito na moda.

