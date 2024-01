A NASA conseguiu milagre até Marte e recuperou a comunicação com Ingenuity

A agência espacial da NASA passou por momentos de alta tensão e drama durante a maior parte deste fim de semana, depois de perder o contato com o helicóptero de exploração Ingenuity.

Este não é um cenário novo para a instituição. No passado, em mais de uma ocasião, um rover ou veículo de reconhecimento passou por essa situação, resultando, na maioria das vezes, na perda completa da nave.

Ingenuity NASA (NASA/JPL-Caltech/Europa Press)

Começamos a temer que o helicóptero Ingenuity teria exatamente o mesmo destino fatídico, mas pode-se afirmar que algum tipo de milagre aconteceu, recuperando o contato com a nave.

A NASA recupera o contato com o Ingenuity

Para os civis, todo o drama tornou-se público na sexta-feira, 19 de janeiro, através da conta oficial do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da NASA no X (anteriormente Twitter).

Foi revelado que durante uma série de manobras no dia 18 de janeiro passado, o helicóptero Ingenuity em Marte perdeu completamente o contato com a agência espacial.

O pequeno helicóptero havia realizado 72 voos bem-sucedidos em Marte, mas a interrupção das comunicações causou preocupação sobre seu futuro, já que normalmente podem levar meses ou anos para recuperar o contato, no melhor dos casos.

Mas no final, houve boas notícias. Na noite de sábado, 20 de janeiro, o próprio Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, que projetou e operou o helicóptero, revelou através de suas redes sociais que o contato com o helicóptero havia sido restabelecido.

Um marco que ocorreu depois que o rover Perseverance, que transportou o Ingenuity para Marte, realizou "sessões de escuta de longa duração" para captar novamente o sinal do helicóptero.

Tudo isso ocorre porque o helicóptero Ingenuity é muito pequeno para se comunicar diretamente com a Terra. Em vez disso, ele envia suas comunicações para o rover Perseverance, que as transmite para os orbitadores de Marte.

Os orbitadores enviam os dados para a Terra, onde são captados pela Deep Space Network, um conjunto de antenas enormes em três locais diferentes ao redor do mundo. Mas a conexão entre o rover e a nave de hélices havia sido perdida e isso foi o que desencadeou o alarme.

A equipe do JPL está revisando os novos dados para entender melhor a interrupção das comunicações.

No entanto, é provável que isso se deva a uma combinação de fatores, incluindo a distância entre o helicóptero e o rover, bem como a presença de obstáculos no caminho do sinal.

Por enquanto, tudo teria voltado ao normal e seria apenas um incidente que se prolongou por muito tempo.