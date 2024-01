7 tendências que você deve seguir em 2024 se quiser ser um influenciador

Com o surgimento das redes sociais e do ambiente digital, o crescimento exponencial dos influenciadores tem sido impulsionado a tal ponto que as novas gerações consideram a criação de conteúdo como uma opção viável para suas carreiras. No entanto, para muitos, o maior desafio que enfrentam é como começar.

De acordo com o Talk Media Group, para este 2024, existem sete tendências-chave que influenciam significativamente a consolidação de uma marca no mundo digital:

1. Experiências de conteúdo personalizadas

À medida que os consumidores se familiarizam com experiências personalizadas, espera-se que as marcas vão além da simples segmentação para fornecer conteúdos adaptados em cada interação. Em 2024, a hiperpersonalização se tornará uma prioridade, utilizando análises avançadas por meio de Inteligência Artificial e aprendizado de máquina. Isso se traduzirá na entrega de recomendações de conteúdo, sugestões de produtos e ofertas individualizadas.

É notável que 80% dos consumidores demonstram uma maior probabilidade de fazer compras quando a experiência do cliente incorpora elementos personalizados. Dados revelam que consideráveis 90% dos compradores estão dispostos a compartilhar informações pessoais se isso resultar em uma experiência de compra mais conveniente ou econômica; assim como as empresas que adotam a personalização relatam um ROI de 200%.

2. Credibilidade e compromisso, chaves nos influenciadores

Em 2024, espera-se uma revolução no marketing de influenciadores, destacando a importância da autenticidade, parcerias de longo prazo e colaboração com microinfluenciadores. As marcas que estabelecerem relacionamentos duradouros com influenciadores alinhados aos seus valores e com uma conexão genuína com seu público experimentarão um aumento significativo na credibilidade e no engajamento. Nessa nova abordagem, autenticidade e consistência nas colaborações são elementos-chave para o sucesso no mundo dinâmico do marketing de influenciadores.

Em uma pesquisa, 48% dos profissionais de marketing afirmaram que o marketing de influenciadores oferece um retorno sobre o investimento igual ou superior em comparação com outros canais de marketing. Além disso, outra pesquisa revelou que, em média, cada dólar investido em marketing de influenciadores gera um valor de $5.20*.

3. Expansão do comércio social

As plataformas de redes sociais têm experimentado uma evolução constante, passando de simples ferramentas de comunicação para se tornarem poderosas plataformas de comércio eletrônico. O crescimento do comércio social é evidente, com 63% dos consumidores relatando ter feito compras diretamente por meio de plataformas de redes sociais.

Instagram, Facebook e Pinterest, entre outras, introduziram novas funcionalidades que permitem aos usuários fazer compras diretamente em suas plataformas. As marcas que conseguem aproveitar de maneira eficaz essas características têm a oportunidade de criar uma experiência de compra impecável para seus clientes, o que pode resultar em um aumento significativo nas vendas.

4. Marketing no metaverso

A geração Z está dedicando um tempo significativo no metaverso e busca ativamente que as marcas estabeleçam sua presença neste espaço digital emergente. Em 2024, prevê-se que pelo menos 110 milhões de pessoas usem a realidade aumentada (RA) pelo menos uma vez por mês, superando os 72,8 milhões registrados em 2019. Aproximadamente um terço dessa geração mostra interesse em que as marcas desenvolvam lojas virtuais, enquanto outros 30% estão receptivos à ideia de as marcas oferecerem máscaras e roupas para avatares.

Embora muitos especialistas em marketing de metaverso se concentrem na criação de experiências imersivas, na localização estratégica de produtos e na venda de tokens não fungíveis (NFTs), especialistas da indústria tecnológica destacam um potencial significativo para vendas diretas por meio de avatares, ressaltando assim as diversas oportunidades nesse campo em constante evolução.

5. Campanhas mais diversas e inclusivas

Os profissionais de marketing digital estão respondendo à demanda dos consumidores que procuram maior diversidade, igualdade e inclusão nas estratégias publicitárias. De acordo com um estudo focado na Geração Z, 61% dos consumidores consideram importante a presença de diversidade na publicidade.

Nessa pesquisa, descobriu-se que 70% das pessoas confiam mais em marcas que refletem diversidade em suas estratégias de marketing. Diante dessa tendência, os especialistas em marketing digital estão implementando medidas concretas para garantir que suas marcas alcancem os objetivos de diversidade e inclusão.

6. O live shopping continua sendo uma tendência

O live shopping se manterá como uma tendência proeminente no marketing de influência em 2024, sendo transmitido principalmente em formato de vídeo através de redes sociais ou plataformas dedicadas. Os influenciadores continuam adotando essa prática, apoiados por marcas, pois tem demonstrado taxas de conversão e envolvimento de usuários superiores em comparação com outras formas de publicação.

Além de se adaptar aos hábitos atuais, as transmissões ao vivo melhoram o engajamento ao fornecer conteúdo atraente, incentivando os espectadores a permanecerem mais tempo. A bidirecionalidade desse canal favorece a personalização da experiência, e seu uso de técnicas de tempo limitado acelera a conversão, alcançando taxas notáveis, até dez vezes mais altas do que no comércio eletrônico convencional.

7. Influenciadores virtuais e personalidades geradas por IA

A inteligência artificial (IA) está desempenhando um papel crucial no marketing, especialmente no campo dos influenciadores. Uma inovação destacada é a capacidade da IA de criar influenciadores virtuais por meio de software, dotando-os de personalidades e características específicas para promover produtos e serviços. Embora essa prática seja relativamente nova, ela tem se mostrado bem-sucedida, com alguns desses influenciadores virtuais acumulando milhares ou até mesmo milhões de seguidores.

Um ponto destacado é que os influenciadores gerados por IA evitam controvérsias, um fator crucial para as marcas ao se associarem com pessoas reais. A ausência de possíveis erros humanos reduz o risco financeiro e protege a imagem da marca. Além disso, trabalhar com esses ‘influenciadores’ virtuais é mais econômico, pois elimina custos associados a maquiadores, fotógrafos e viagens, sendo todo o processo gerenciado pela IA.

Essas tendências refletem a rápida evolução do marketing, destacando a importância da personalização, autenticidade e adaptação às novas tecnologias para o sucesso em 2024. Nesse cenário de mudança constante, a empatia se torna a bússola que guia as marcas em direção a uma comunicação assertiva. O desafio reside não apenas em testemunhar o futuro, mas em ser arquitetos proativos de um caminho que nos leve a um progresso sustentável e em harmonia com as demandas em constante mudança de uma sociedade digitalizada.