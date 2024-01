Viagens ao espaço: a NASA alcança com sucesso uma missão com quatro astronautas privados que foram à ISS

A NASA completou nesta quinta-feira, 18 de janeiro de 2024, uma viagem espacial bem-sucedida com quatro astronautas privados. A agência espacial norte-americana celebra o fato de que, a partir de suas fileiras, estão abrindo caminho para missões que ultrapassem as fronteiras da Terra, com protagonistas que não fazem parte de sua organização.

"Quatro astronautas privados estão em órbita após o lançamento bem-sucedido da terceira missão totalmente privada de astronautas para a Estação Espacial Internacional", disse a NASA em uma resenha de seu portal oficial.

Os astronautas, que são membros da agência Axiom Space, partiram na tarde desta quinta-feira do Complexo de Lançamento 39A no Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida. Eles levaram cerca de três horas para chegar à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

Viajaram em um foguete SpaceX Falcon 9 e uma nave espacial Dragon. Foram liderados pelo comandante Michael López-Alegría, o piloto Walter Villadei e os especialistas de missão Marcus Wandt e Alper Gezeravci.

A ideia é que esses quatro especialistas passem cerca de duas semanas na ISS realizando análises e pesquisas sobre a microgravidade.

"Parabéns à Axiom e à SpaceX pelo lançamento bem-sucedido! Juntamente com nossos parceiros comerciais, a NASA está apoiando uma economia espacial comercial em crescimento e o futuro da tecnologia espacial. Durante sua estadia a bordo da ISS, os astronautas do Ax-3 realizarão mais de 30 experimentos científicos que ajudarão a avançar a pesquisa na órbita baixa da Terra. Como a primeira missão comercial de astronautas totalmente europeia para a estação espacial, a tripulação do Ax-3 é uma prova de que a possibilidade do espaço nos une a todos", disse o administrador da NASA, Bill Nelson.

Espera-se que os astronautas do Ax-3 abandonem a estação espacial no sábado, 3 de fevereiro, dependendo do clima, para regressar à Terra e aterrar num local ao largo da costa da Flórida.