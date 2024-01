Será que conseguirá chegar a Marte? Esta é a verdade por trás da explosão da Starship da SpaceX em seu último voo

Quem teria imaginado que o recente teste do foguete Starship da SpaceX, apesar de seu final explosivo, provou ser mais bem-sucedido do que o esperado, como revelado por Elon Musk em sua conta do X.

Lembremos que esta nave foi desenvolvida para levar a humanidade a Marte e além. Mas seu segundo voo de teste, realizado a partir da base estelar da SpaceX no Texas, concluiu oito minutos após a decolagem com uma explosão no céu.

No entanto, o CEO da SpaceX revelou em uma atualização recente que a missão quase alcançou a órbita.

Em 2023, a SpaceX completou 96 missões bem-sucedidas, voou com segurança mais 12 astronautas para a órbita, lançou dois testes de voo da Starship e mais que dobrou o número de pessoas ao redor do mundo conectadas pelo @Starlink. Assista @elonmusk apresentar uma atualização da empresa: pic.twitter.com/7zeTlQLgp9 - SpaceX (@SpaceX) 12 de janeiro de 2024

A Starship da SpaceX consiste em um propulsor Super Heavy e um estágio superior Starship, ambos reutilizáveis, com cerca de 50 metros de altura.

O último voo da Starship

Essa explosão foi causada por um vazamento de oxigênio líquido, um problema que não teria ocorrido se a nave estivesse transportando carga útil.

Até agora, a SpaceX lançou dois voos de teste, o primeiro em abril e o segundo em novembro do ano passado.

Apesar dos desafios, o segundo voo mostrou melhorias significativas, aumentando a confiança de Musk na capacidade da nave de atingir a órbita em futuros lançamentos.

O que acontecerá com o sonho de ir a Marte?

A SpaceX planeja lançar seu terceiro voo de teste no próximo mês, mas isso ainda está sujeito à aprovação da Administração Federal de Aviação dos EUA.

Claro, Musk tem se mostrado otimista e espera que a Starship comece a lançar satélites Starlink da nova geração até o final deste ano.

Além disso, a NASA selecionou a Starship como o primeiro módulo de pouso tripulado para o seu programa Artemis, com um pouso lunar programado para 2026.

No entanto, é importante destacar que a Starship atual, já o foguete mais alto e poderoso construído, é apenas um protótipo. A versão final será ainda maior e mais poderosa, potencialmente atingindo entre 140 e 150 metros de altura, de acordo com Musk.