Estas são todas as ferramentas de inteligência artificial que potencializam a fotografia móvel na série S24 da Samsung

A Samsung apresentou sua revolucionária série Galaxy S24, uma série que redefine as capacidades de captura de imagens com seu Motor ProVisual impulsionado pela inteligência artificial (IA). Este conjunto completo de ferramentas maximiza a liberdade criativa desde a captura até a publicação nas redes sociais.

O Galaxy S24 Ultra incorpora o Sistema Quad Tele, destacando uma nova lente de zoom óptico de 5x que, juntamente com o sensor de 50MP, permite um desempenho óptico excepcional em níveis de zoom de 2x, 3x, 5x a 10x graças ao Sensor de Pixels Adaptativo.

Por outro lado, a função Space Zoom oferece imagens nítidas mesmo com um zoom digital aprimorado de até 100x.

As capacidades aprimoradas do Nightography permitem capturar fotos e vídeos brilhantes em condições de pouca luz, com um tamanho de pixel maior de 1,4 μm no Galaxy S24 Ultra, 60% maior do que seu antecessor. A estabilização óptica de imagem (OIS) e a redução de vibração aprimorada garantem resultados mais nítidos.

Foto tomada con Nightography - Jona Valenzuela

Edição de fotos com IA

A inovadora ferramenta de edição do Galaxy AI oferece funções como apagar, recompor e remasterizar. A Sugestão de Edição utiliza o Galaxy AI para sugerir ajustes ideais, enquanto a Edição Generativa permite ajustes criativos e preenchimento inteligente de fundos.

Super HDR fornece pré-visualizações realistas antes de capturar uma imagem, garantindo resultados deslumbrantes em cada foto.

A integração direta das funções da câmera com aplicativos sociais de terceiros otimiza a partilha social e as imagens são exibidas em Super HDR para obter uma faixa mais realista de brilho, cor e contraste na galeria e em plataformas como o Instagram.

Desta forma, a fotografia móvel atinge novas alturas com esta série, combinando inovação tecnológica e criatividade para oferecer uma experiência única em cada captura.