Dragon Ball Z: Bulma e Milk têm uma fusão oficial que quase ninguém se lembra

O fenômeno da fusão tem sido um dos mais impactantes no universo de Dragon Ball. A técnica que Goten e Trunks estrearam na saga de Majin Buu gerou tanta empolgação que quase 30 anos depois ainda repercute nas histórias canônicas, oficiais e até mesmo nas fanarts.

Na época em que foi lançado o episódio da fusão, no início dos anos 90, a revista Shueisha incentivou os fãs de Dragon Ball Z a enviarem suas ideias de personagens combinados. A ideia foi um sucesso, já que os fãs esperavam ansiosamente pelos próximos números para ver se suas propostas tinham sido aceitas.

É assim que nasce a fusão entre Bulma e Milk, como um produto oficial de Dragon Ball. A revista que publicava as histórias destacou em suas páginas o design original do personagem, embora ele não tenha aparecido no cânone da série de Akira Toriyama.

Milk e Bulma com fusão Dragon Ball

E embora nunca a tenhamos visto em ação, não podemos deixar de imaginar como seria essa combinação de personalidades em um único corpo. As duas mulheres são poderosas à sua maneira. Uma possui uma inteligência profunda e a outra um temperamento peculiar.

Imaginem como seria valioso se eles se unissem um dia. Seria muito confuso para Goku e Vegeta, mas os espectadores ficariam encantados em ver esse fenômeno representado em um episódio do mangá ou anime.