Esta é uma função muito útil e pouco conhecida do botão triângulo do controle do PS5

Um relatório revelou uma função útil que nem todos conheciam no PlayStation 5: ao pressionar o botão Triângulo no menu principal do console, você acessa diretamente a opção de busca. Embora tenham se passado três anos desde o lançamento do console, essa função passou despercebida para muitos usuários.

A PlayStation 5 oferece uma ampla variedade de opções de personalização e ao longo do tempo, a Sony fez atualizações para melhorar a experiência do usuário.

Apesar dessas melhorias, existem alguns pequenos segredos que muitos usuários ignoram, seja porque não estão explicados ou simplesmente não imaginam que existam.

A função curiosa do botão Triângulo no PS5 foi destacada em um relatório da GamePro. De acordo com o relatório, ao pressionar o botão Triângulo no menu principal, é possível acessar diretamente a opção de busca do console, que é uma das funções mais populares para procurar jogos na biblioteca.

Não é revolucionário, mas é muito útil e um pequeno truque que nem todos conhecem. Se preferir acessar facilmente a barra de pesquisa, basta pressionar o botão Triângulo no DualSense.

Mas não é tudo: ao pressionar duas vezes o botão PlayStation no controle DualSense, um menu de contexto com várias opções é aberto, dependendo se você está em um jogo ou usando aplicativos como o Spotify.