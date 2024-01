Autofagia espacial: criado o primeiro foguete que se devora a si mesmo e não deixa rastro

O mercado de foguetes está passando pelo seu melhor momento. Cada vez mais são realizados lançamentos para o espaço, por isso, esse tipo de tecnologia se tornou essencial para cumprir as missões.

No entanto, um tópico para a humanidade do futuro será a pegada que esses lançamentos deixam: o problema do lixo espacial.

Nesse contexto, pesquisadores da Universidade de Glasgow desenvolveram o primeiro foguete autofágico do mundo, projetado para usar seu próprio corpo como combustível.

Este conceito, patenteado desde 1938, mas não desenvolvido até agora, poderia representar uma mudança radical na tecnologia espacial e no controle dos resíduos que flutuam no espaço.

O foguete Ouroborous-3

O projeto, chamado Ouroborous-3, é inspirado no símbolo egípcio de uma serpente que se devora a si mesma.

Desde 2018, a equipe de engenheiros da universidade tem trabalhado neste motor de foguete sem suporte, que aproveita o calor residual da combustão para fundir sua fuselagem de plástico e convertê-la em combustível adicional.

Especificamente, o design utiliza tubos de polietileno de alta densidade que queimam com propano líquido e oxigênio gasoso, componentes típicos da indústria.

Graças a isso, a eficiência de Ouroborous-3 é notável: ao consumir sua estrutura, requer menos combustível convencional, o que permite transportar mais carga em comparação com outros nanolançadores e, ao mesmo tempo, reduz significativamente a geração de resíduos espaciais.

"Nosso objetivo é aumentar a escala em cerca de duas ordens de magnitude, mas não muito mais, porque nosso nicho está nos nanolancadores", explicou Patrick Harkness, líder da equipe, ao Gizmodo.

É um foguete funcional?

Recentemente, a equipe testou um protótipo nas instalações do MachLab na base aérea de Machrihanish, Escócia, conseguindo produzir 100 newtons de empuxo.

Os resultados mostraram que a combustão do foguete pode ser controlada para acelerar, pausar ou reiniciar, o que demonstraria que ele já está pronto para entrar no mercado.

O próximo passo será desenvolver um protótipo de voo com oxidante líquido, o que será um novo marco na indústria de lançamento espacial.