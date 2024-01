Astrônomos da ESA detectam camadas de gelo em Marte que, se derretidas, poderiam cobrir todo o planeta com água

Uma recente análise liderada por cientistas da Agência Espacial Europeia (ESA, sigla em inglês) encontra o maior reservatório de camadas de gelo já detectado em Marte. As estimativas são tão impressionantes que afirmam que, se esse elemento derretesse, poderia cobrir todo o planeta vermelho com água.

Ao contrário do gelo anteriormente detectado em Marte, localizado nas regiões polares, nos crateras como Jezero, para citar um dos mais importantes, esses restos são encontrados nas regiões equatoriais de nosso planeta vizinho.

Uma resenha do BioBio faz eco do relatório da ESA, que indica que a agência espacial havia explorado essas regiões cerca de 15 anos atrás, através da sonda espacial Mars Express. Naquela época, de acordo com seus dados, eles pensaram que em uma área chamada Formação Medusae Fossae (MFF) havia camadas de gelo de 2,5 quilômetros.

No entanto, novas estimativas revelam que eles subestimaram. Há muito mais gelo do que eles pensavam naquele primeiro momento. "Exploramos novamente a MFF usando dados mais recentes do radar MARSIS da Mars Express e descobrimos que os depósitos são ainda mais espessos do que pensávamos: até 3,7 km de espessura", menciona Thomas Watters do Instituto Smithsonian, autor principal da nova pesquisa e do estudo inicial há 15 anos.

"Curiosamente, os sinais de radar coincidem com o que esperaríamos ver nas camadas de gelo e são semelhantes aos sinais que vemos nas calotas polares de Marte, que sabemos serem muito ricas em gelo", acrescentou em seu relatório.

O especialista no assunto afirma que, se todo esse gelo derretesse, seria capaz de cobrir a superfície de todo Marte “com uma camada de água de 1,5 a 2,7 metros de profundidade”.