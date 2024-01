A Apple Vision Pro Pencil pode estar a caminho, de acordo com esta patente detalhada

O Apple Vision Pro, teoricamente, está a semanas de ser lançado para se tornar o primeiro grande produto da Apple a entrar no mercado comercial este ano de 2024.

Nas últimas semanas, meses até, temos sido testemunhas de como a Apple tem tentado posicionar este visor de Realidade Mista como o sucessor geracional do iPhone.

Cada peça de publicidade e marketing tem estabelecido paralelos claros entre o momento histórico em que Steve Jobs apresentou ao mundo a evolução do telefone celular e o que Tim Cook está tentando agora.

A verdade é que ainda restam algumas dúvidas pairando no ar sobre a funcionalidade real desta primeira geração do Apple Vision Pro e a aceitação comercial que terá entre os consumidores.

Afinal, o preço dele é consideravelmente alto e existem detalhes cada vez mais preocupantes, como é o caso da duração real da bateria, sobre os quais a Apple tem se mantido em silêncio ou não tem sido clara.

Mas mesmo assim parece que eles já estão preparando tudo para a segunda geração deste visor e agora uma patente vazou que quase poderíamos jurar que se tornará realidade.

Assim seria o Apple Vision Pro Pencil: uma caneta stylus para Realidade Mista

Quando a Apple apresentou o Apple Vision Pro em junho de 2023, o dispositivo recebeu críticas positivas pelo seu design, potência e desempenho de hardware (a autonomia não foi abordada, aparentemente de forma deliberada).

Mas alguns usuários expressaram preocupação com a falta de algum acessório físico para interagir com a interface do capacete. Agora, um novo relatório parece sugerir que Tim Cook e sua equipe já haviam percebido isso e estão trabalhando em algo.

Uma nova patente descoberta pela Patently Apple revela que a Apple pode estar trabalhando em uma versão gigante do Apple Pencil para o Vision Pro.

A patente, apresentada em janeiro de 2023, poucos meses após a apresentação formal do visor, descreve um controlador de mão com uma carcaça em forma de marcador.

Imagem: Patently Apple | Apple Vision Pro Pencil |

O dispositivo poderia ser usado para escrever, desenhar, selecionar e manipular elementos na realidade virtual ou aumentada. E como não bastasse, a patente faz referência explícita ao Vision Pro.

Mas também sugere que o lápis poderia ser usado com outros dispositivos, como telefones, tablets, laptops e relógios inteligentes.

Uma das características mais interessantes do lápis é sua capacidade de mostrar uma variedade de "pontas de pincel" virtuais. Isso permitiria aos usuários alterar a aparência do lápis de acordo com suas necessidades.

Apple Vision Pro

Por exemplo, eles poderiam fazer parecer um pincel, uma lata de spray ou qualquer outra ferramenta, funcionando como tal em um ambiente de Realidade Mista.

O stylus também poderia detectar múltiplos movimentos como toques, ondas e abalos. Assim, tudo parece se encaixar perfeitamente para o Apple Vision Pro.

Embora seja necessário esperar e verificar se a empresa desenvolveu um acessório com essas qualidades.